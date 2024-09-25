عاطل يقتل حدادا داخل منزل شقيقته في أوسيم

أنهى عاطل حياة حداد بعدما وجده داخل منزل شقيقته بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

عاطل يقتل عشيق شقيقته في أوسيم

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مقتل أحد الأشخاص داخل منزل بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة حداد بها آثار طعن مع وجود خروج لأحشائه داخل منزل إحدي السيدات

بعمل التحريات تبين أن المجني عليه ارتبط بعلاقة غير شرعية بمالكة المنزل وخلال تواجده رفقتها حضر شقيقها وعند رؤيته المجني عليه قام بمطاردته وضربه بقطعة حديدية وطعنة مما تسبب في خروج أحشائه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.