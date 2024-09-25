ads
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل يقتل حدادا داخل منزل شقيقته في أوسيم

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى عاطل حياة حداد بعدما وجده داخل منزل شقيقته بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

عاطل يقتل عشيق شقيقته في أوسيم 

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مقتل أحد الأشخاص داخل منزل بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة حداد بها آثار طعن مع وجود خروج لأحشائه داخل منزل إحدي السيدات

بعمل التحريات تبين أن المجني عليه ارتبط بعلاقة غير شرعية بمالكة المنزل وخلال تواجده رفقتها حضر شقيقها وعند رؤيته المجني عليه قام بمطاردته وضربه بقطعة حديدية وطعنة مما تسبب في خروج أحشائه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إحدى السيدات امن الجيزة اوسيم بالجيزة ضبط المتهم قطعة حديد مركز شرطة أوسيم مديرية امن الجيزة مقتل أحد الأشخاص مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة