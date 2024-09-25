مبابي يقتحم عالم الاستثمار الرياضي بشراء ناد فرنسي

دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، عالم الاستثمار الرياضي باقتحامه سوق كرة القدم الفرنسية.

تمكن مبابي بشكل رسمي من شراء الأغلبية من أسهم نادي كان الفرنسي، ليصبح بذلك أصغر مالك لنادي كرة قدم في العالم.

وكانت العديد من التقارير ترددت خلال الفترة الماضية حول دخول مبابي في مفاوضات للاستحواذ على نادي كان، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

مبابي يشتري نادي كان الفرنسي

والآن وبعد إتمام الصفقة، أصبح النجم الفرنسي مالكًا لـ80% من أسهم نادي كان، فيما احتفظ المالك السابق بيير أنطوان كابتون بالـ20% المتبقية.

وحقق مبابي هذا الإنجاز الاستثماري من خلال شركته الخاصة، والتي استحوذت على الحصة الأكبر من أسهم نادي كان.

وبذلك، أضاف مبابي إلى مسيرته الاحترافية بصفته لاعب كرة قدم، تجربة أخرى كرجل أعمال في عالم الرياضة.

معلومات عن نادي كان

يعتبر نادي كان أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسية العريقة، حيث سبق له الصعود إلى دوري الدرجة الأولى في عدة مناسبات وتوج بلقب الدوري الفرنسي للدرجة الثانية مرتين في موسمي 1995-1996 و2009-2010.

ويحتل النادي حاليًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، حيث يسعى للعودة إلى دوري «ليج 1».