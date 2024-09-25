السوبر الأفريقى.. الزمالك يخوض أول تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلى

انطلق المران الأول لفريق الزمالك على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا.

وبدأ مران الفريق بجلسة بين البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها المدرب على ثقته التامة في جميع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة المقبلة.

وطالب جوميز من اللاعبين مواصلة أداء التدريبات والعمل بكل جدية وتركيز استعداداً للقاء المرتقب أمام الأهلي.

وحرص المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون له على شرح العديد من الأمور الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات استعداداً للمواجهة المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبلة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.