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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الافريقى.. حسين لبيب يحضر المران الأول للزمالك فى السعودية

حسين لبيب
حسين لبيب
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حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، على حضور المران الأول للأبيض الذي أقيم على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.
جاء ذلك من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي.
وفي نفس الوقت حرص كل من، هشام نصر نائب رئيس النادي و أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة على التواجد في المران لمساندة الفريق..
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء بعد غد الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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