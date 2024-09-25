السفارة المصرية في سوريا تكرم فريق سلة الزمالك "صور"

قامت السفارة المصرية في سوريا بتوجيه الدعوة لفريق سلة الزمالك على هامش مشاركة الفريق الأبيض في بطولة كأس السوبر الدولية لكرة السلة المقامة في العاصمة دمشق خلال الفترة من 20 الى 27 سبتمبر الجاري.

وأقام السفير أسامة خضر سفير مصر في سوريا عزومة لبعثة فريق سلة الزمالك بحضور القنصل أحمد عطا والقنصل وائل سليم وفي أجواء رائعة احتفالا بتواجد بعثة نادي الزمالك في سوريا بعد غياب طويل.

ومنح طارق السعيد رئيس بعثة الزمالك في سوريا ورئيس جهاز كرة السلة بالزمالك “درع نادي الزمالك” للسفير المصري، وسط أجواء مميزة وحضور جميع افراد بعثة فريق سلة الزمالك.

وأشاد السعيد بالحفاوة والجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة المصرية في سوريا لتوفير سبل الراحة لبعثة الزمالك.

يذكر أن فريق سلة الزمالك تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس السوبر الدولية وينتظر الفائز من مباراة الإنترانيك اللبناني والجيش السوري .

سلة الزمالك بالعلامة الكاملة في دور المجموعات

حقق فريق سلة الزمالك الفوز على فريق الوحدة السوري في اللقاء الذي جمعهما على صالة الفيحاء في ختام الدور الأول من بطولة كأس السوبر الدولية لكرة السلة التي تقام في سوريا بمشاركة 8 أندية.

سيطر أبناء ميت عقبة على مجريات اللعب والنتيجة من البداية حتى النهاية وسط تفوق كبير على أصحاب الأرض في مباراة شهدت حضور جماهيري كبير لفريق الوحدة السوري.

وصعد فريق سلة الزمالك الي الدور الثاني بالعلامة الكاملة محققا 3 انتصارات بعدما فاز

على فريق الأنترانيك اللبناني بنتيجة 78 – 73 يوم الأحد، في مباراة مثيرة حسمها عمالقة سلة الزمالك بجداره.

وكان فريق سلة الزمالك بقيادة وائل بدر المدير الفني فاز في المباراة الأولى على فريق NSA اللبناني أمس، بنتيجة 90 – 53 في بداية مشواره ببطولة السوبر الدولية الودية التي تقام في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري.