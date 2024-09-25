عميدة "تمريض المنصورة" تجتمع بطلاب الاتحاد لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

عقدت الدكتورة عبير زكريا، القائم بعمل عميد كلية تمريض جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء اجتماعا بطلاب الاتحاد وطلاب جماعة من أجل مصر تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شارك في اللقاء مروة محمد، مدير رعاية الشباب، و احمد عبد الواحد مدير رعاية الطلاب ، والدكتورة ريهام حشاد، مدير البرامج والدكتورة وداد صابر، مسئول الأنشطة الطلابية بالكلية والدكتورة داليا السعيد.

عميدة كلية التمريض بجامعة المنصورة تجتمع بطلاب الإتحاد لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد:

وقدمت عميدة الكلية الشكر للطلاب ومطالبة أن يكون شعارنا دائما كلنا من أجل مصر حيث تم مناقشة التجهيزات لحفل استقبال الطلاب الجدد ووضع جدول زمنى لأيام الاستقبال ومناقشة الأنشطة الطلابية وحثهم على المشاركة الفعالة فى الأنشطة وسبل دعم النشاط الطلابي وكذلك الاطلاع على أهم مشاكل ومعوقات العمل الطلابي وأنشطة الاتحاد.

وشددت عميدة الكلية علي ضرورة التنسيق المستمر مع إدارة الكلية لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب لمصر .

وأشارت إلي أن طلاب كلية تمريض هم خير سفراء فى الأنشطة الطلابية والفعاليات التى تنظمها الجامعة التى تساهم فى رفع مستوى الوعي ودفعهم نحو المساهمة الفاعلة في خطة التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وأضافت أن الكلية تعمل على تنمية المواهب الطلابية لتكوين مجتمع طلابي قوي ومتطور وتخريج أجيال من الطلاب قادرة على تحمل المسئولية وقيادة مستقبل الوطن .