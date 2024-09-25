الجيش الإسرائيلي: الغارات الجوية المتواصلة على لبنان تمهد الطريق أمام دخول بري محتمل

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، مواصلة الغارات الجوية في لبنان بهدف تدمير حزب الله وتمهيد الطريق أمام دخول بري محتمل من جانب القوات الإسرائيلية.

وقال هاليفي في حديثه إلى القوات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان: "إن هذه الغارات ستستمر في سبيل تمهيد الطرق أمام دخول بري محتمل ومواصلة ضرب مواقع (حزب الله)".. بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت آحرنوت" الإسرائيلية في نسختها الصادرة باللغة الإنجليزية.

يُشار إلى أن التوترات احتدمت بين حزب الله اللبناني وإسرائيل مع شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على عدة مناطق في الجنوب اللبناني أدت لاستشهاد أكثر من 500 لبناني.