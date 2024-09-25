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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقى.. الزمالك يصل ملعب الشباب استعدادًا للقاء للأهلى

الزمالك
الزمالك
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وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، لخوض المران الأول بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب نادي الشباب لخوض المران، وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع للفريق من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبلة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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