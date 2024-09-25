السوبر الأفريقى.. الزمالك يصل ملعب الشباب استعدادًا للقاء للأهلى

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض، لخوض المران الأول بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب نادي الشباب لخوض المران، وفقاً للبرنامج التدريبي الموضوع للفريق من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبلة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.