إسعاد يونس: المعتمد على رغي التيك توك سيصبح وحيدا 

قالت الفنانة إسعاد يونس، إن التربية في مسلسل "تيتا زوزو" أعتقد أنها كلها قريبة من التربية الحديثة التي يتفق عليها معظمنا، وما أفتقده في تربية الجيل الجديد طريقة تعليم معينة أو سلوك منزلي أو تراث عائلي أو تراث وطني.



وتابعت إسعاد يونس حديثها خلال لقائها في برنامج "It’s Showtime" الذي تقدمة الإعلاميتان دينا حويدق وسمر نعيم على شاشة قناة الحياة: من الصفات الحميدة التي نناقشها في المسلسل الصدق والسعي لتعلم التكنولوجيا، الأجيال الجديدة تتابع فيديوهات التيك توك وتحصد إيراد منه وكل "ده رغي" ينتهي في وقت قليل ومن اعتمد على هذا هيلاقي نفسه وحيد في هذه السكة وهيضطر يبدأ من أول وجديد يتعلم بجد.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عيد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.