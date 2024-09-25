أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على مقترحات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، لكن لم يتم إحراز تقدم كبير حتى الآن.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، إن الحرب الشاملة ممكنة في الشرق الأوسط، لكن هناك أيضا إمكانية للتسوية.

فيما أخبر نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فينر، موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة بايدن ترى طريقا لتهدئة الوضع.

وقال فينر: "نحن نعمل على ذلك في الوقت الحالي في نيويورك وفي العواصم حول العالم."

في حين أدعي مسؤول إسرائيلي، في تصريحات للإذاعة العامة في بلاده، إنه ليس لدي إسرائيل مشكلة في مناقشة تسوية مع الأمريكيين طالما أنها ستجلب الأمن لسكان الشمال، لكن "في هذه اللحظة يبدو أنه لا يوجد شريك على الجانب الآخر،" في إشارة إلي حزب الله.