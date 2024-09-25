المهن التمثيلية تنظم مؤتمرا فنيا لدعم لبنان وفلسطين

أعلن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني الشقيقين في مواجهتهم للأزمات التي أصابتهم خلال الفترة الماضية بعد تدخل قوات الإحتلال الإسرائيلي في بلادهم.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد «نتضامن بشكل كامل مع الشعب اللبناني وأهالينا في غزة، ولبنان لها مكانة خاصة في قلوبنا كمصريين».

وأردف زكي: لبنان جزء لا يتجزأ من حياتنا كفنانين، وأيضًا غزة فهي في القلب، ونبض الفنان المصري يعلو الآن رافضًا الأحداث الجارية في غزة ولبنان.

وتابع نقيب المهن التمثيلية: سننظم مؤتمرًا فنيًا في أقرب وقت لإعلان تضامننا كممثلين وفنانين مع الشعبين اللبناني والفلسطيني الشقيقين، احتجاجًا على الأوضاع في بلادهم.



