البلشي: سفارة السعودية تنهي أزمة تأشيرات الصحفيين لتغطية كأس السوبر

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، انتهاء أزمة تأخر حصول الصحفيين الرياضيين والمصورين المصريين على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية لتغطية مباراة كأس السوبر الإفريقية بين الأهلي والزمالك المقررة يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء بحضور عدد من مسؤولي النقابة ورابطة النقاد الرياضيين.

وأوضح البلشي أن النقابة لجأت إلى السفارة السعودية بالقاهرة أثناء عطلة العيد الوطني، حيث قوبلت بالاستجابة الفورية من السفارة بعد غياب توجيهات واضحة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بشأن تسهيل إجراءات دخول الصحفيين. ووجه البلشي شكره للسفارة، مؤكداً أن الجهود التي بذلت أسفرت عن فتح السفارة لإصدار التأشيرات مباشرة.

من جهته، انتقد حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، تأخر الموافقات لسفر الصحفيين، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق من "الكاف" كان له أثر كبير في تأخير الإجراءات. وأشار إلى أن الرابطة ستعقد مؤتمرًا بعنوان "التحديات التي يواجهها الصحفي الرياضي في تغطية الفعاليات" لتسليط الضوء على هذه القضايا.

كما أشار محمود كامل، رئيس لجنة الشعب والروابط، إلى ضرورة تعزيز الوجود المصري داخل "الكاف" لضمان تسهيل السفر والإجراءات المتعلقة بالصحفيين