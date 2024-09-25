"حزب الله" يقصف مصنعا للمواد المتفجرة ‏في زخرون ومستعمرة كريات موتسكين للمرة الثانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، قصف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون بصواريخ "فادي 3"، ومستعمرة كريات موتسكين للمرة الثانية بصواريخ "فادي 1".

وأشار الحزب في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام قال:‏ دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3.‏

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء للمرة الثانية مستعمرة كريات ‏موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1.‏