"حزب الله" يقصف مصنعا للمواد المتفجرة ‏في زخرون ومستعمرة كريات موتسكين للمرة الثانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، قصف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون بصواريخ "فادي 3"، ومستعمرة كريات موتسكين للمرة الثانية بصواريخ "فادي 1".
وأشار الحزب في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام قال: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3.
وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء للمرة الثانية مستعمرة كريات موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1.