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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"حزب الله" يقصف مصنعا للمواد المتفجرة ‏في زخرون ومستعمرة كريات موتسكين للمرة الثانية

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، قصف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون بصواريخ "فادي 3"، ومستعمرة كريات موتسكين للمرة الثانية بصواريخ "فادي 1".

وأشار الحزب في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام قال:‏ دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3.‏

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء للمرة الثانية مستعمرة كريات ‏موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1.‏

حزب الله صواريخ موتسكين