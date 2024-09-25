نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقريه الكلالسة

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه الكلالسه التابعة لمركز قوص.

وشاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 3206 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 170 أسرة ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 185 موطن.

فيما شاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 90 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة والتدريب على الأمن المعلوماتى للمرأة والأسرة واستخراج عدد 100 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، و ذوي الهمم ، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 94 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 50 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتى استفاد منها 850 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 120 مواطن ، ونظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرآه بالديوان العام ندوات توعية استفاد منها منها 50 مواطن.

وقامت مديرية التربية والتعليم بعمل عدد من الندوات والفعاليات استفاد منها 173 مواطن ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 50 مواطن .

ونظمت جامعة جنوب الوادي عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة توعية تمريضية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 169 مواطن.

ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي والمحافظة على استثمارات الدولة في قطاع مياه الشرب .

كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات ارشادية لعدد 329 مواطن .

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