رئيس جامعة جنوب الوادى يواصل مناقشة مشروعات تطوير البنية التحتية

واصل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اليوم مناقشة العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والصيانة وتمهيد الطرق بالجامعة في اجتماع عقد بحضور الدكتور حسين محمد مغربي وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة جميانة داود يوسف المدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة بقنا حيث ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع تطوير البنية التحتية وعملية التجميل وإعادة التخطيط للمنطقة المحيطة بمبنى رئاسة الجامعة والمنطقة أمام كلية الإعلام وكيفية الاستفادة المثلى من المساحات الموجودة بالمنطقتين لتكون " ساحة " تجمع وأنشطة طلابية متنوعة ، ووجه رئيس الجامعة خلال الإجتماع بحسن استثمار الموارد المتاحة والاهتمام بالمسطحات الخضراء ، كما ناقش رئيس الجامعة إمكانية عمل سور داخلى للمدن الجامعية والاستفادة من المساحات الموجودة حول المدن الجامعية ، وجه سيادته بعمل اكثر من تصور للمناقشة والدراسة للعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة.