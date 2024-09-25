استعدادًا لبدء عرضه في السينمات إطلاق البوستر التشويقي لفيلم "الهوى سلطان"



أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الهوى سلطان" البوستر التشويقي الأول للفيلم، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي.

ويظهر في البوستر بطلا العمل منة شلبي وأحمد داود جالسين على شنطة إحدى السيارات في أحد شوارع مصر الجديدة بألوان متناسقة وملابس بسيطة وشبابية.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "الهوى سلطان" قريبًا في جميع دور العرض، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

يذكر أن آخر أعمال شركة "سي سينما برودكشن" فيلمي "شماريخ" الذي عرض في السينمات وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه على منصة عرض الأفلام "نتفليكس"، وفيلم "وش في وش" الذي أصبح الأكثر مشاهدة على "نتفليكس" لمدة تزيد عن الشهر.