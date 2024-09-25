6 شهداء بينهم ثلاثة أطفال وامرأة حامل في قصف للاحتلال على منزل بوسط غزة

انتشلت فرق الإنقاذ الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 6 شهداء، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة حامل، إضافة إلى عدد من الجرحى، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 41،495 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وعدد الإصابات إلى 96،006 أشخاص، فيما لا يزال آلاف الضحايا محاصرين تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع.

وأشارت مصادر طبية إلى أن الساعات الـ 24 الماضية، شهدت ارتكاب قوات الاحتلال أربع مجازر بحق العائلات، مما أدى إلى استشهاد 28 مواطنا وإصابة 85 آخرين، مضيفة أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات بسبب استمرار القصف العنيف.