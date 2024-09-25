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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تدشين تطبيق "المتحدث الرسمي" بجامعة جنوب الوادي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي تدشين مشروع (المتحدث الرسمي) كمنصة إعلامية لمنتسبي جامعة جنوب الوادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عمران مدير المشروع، ،ولفيف من عمداء الكليات والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وامين الجامعة المساعد  ولفيف من القيادات الإدارية

أكد عكاوي أن مشروع ( المتحدث الرسمي ) يهدف إلى تحقيق الاتصال الفعال والإعلام الرسمي والمسئول بالجامعة والتوعية بالتوجهات الاستراتيجية والأجندة الأكاديمية للجامعة والتثقيف القانوني والإداري لمنسوبي الجامعة وبناء نظام أرشيفي للإعلام بالجامعة يمكن من خلاله استرجاع الأخبار والبحث عنها 
يتضمن المشروع تطبيق اليكتروني على الانترنت والهاتف المحمول

وقدم الدكتور محمد عمران مدير  المشروع والمهندس جمال ملاك مبرمج التطبيق شرحا لخصائص التطبيق وطريقة التشغيل والارشفة وإرسال الرسائل وتحديد الصلاحيات والتبويب الخاص بالتطبيق

استراتيجية الإعلام الرسمي التوجهات الاستراتيجية