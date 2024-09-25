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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لمواجهة حرق قش الأرز

الدكتور أحمد العدل
الدكتور أحمد العدل - نائب محافظ الدقهلية
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عقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعاً باللجان الرئيسية والفرعية لمتابعة موقف حرق قش الأرز للقضاء علي ظاهرة السحابة السوداء والحد من نوبات التلوث الحادة الناتجة عنها .
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة البيئة ومدير إدارة البيئة بالمحافظة وممثلي الحماية المدنية وكافة الجهات المعنية.
وأشار " نائب المحافظ " الى أن ظاهرة حرق قش الأرز لها آثار سلبية على البيئة وصحة المواطنين من خلال زيادة نسبة إصابة المواطنين بالأمراض الصدرية والتنفسية .

لجان مرور على الأراضي وتحرير محاضر للمخالفين

قال "العدل :"علي اللجان الفرعية بالوحدات المحلية النزول علي الطبيعة والمرور علي الأراضي الزراعية للتأكد من عدم قيام المزارعين بحرق قش الأرز وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة".
ووجه  بتكثيف توعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز من خلال الندوات بالجمعيات الزراعية والمساجد ، مشيراً إلي أن التوعية هي السبيل الوحيد لإقناع المزارع بعدم حرق قش الأرز ، مؤكداً علي وطنية المزارع المصري .
كما وجه " العدل " بالمتابعة الجيدة لنقاط تجميع قش الأرز للتأكد من قيام المتعهدين بجمع القش من المزارعين حتي لا يقوم المزارع بالتخلص منه عن طريق الحرق .
وأوضح أنه جاري إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية بقلابشو علي مساحة 30 فدان كحل جذري للقضاء علي ظاهرة حرق قش الأرز ، بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة و اقصي استفادة مادية للمزارعين تحقق الهدف الأسمى نحو الحفاظ علي البيئة والقضاء نهائياً علي تلك الظاهرة .
وثمن " العدل " دور اللجنة العليا واللجان الفرعية لما بذلوه من جهود خلال الفترة السابقة لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز ، موجهاً لهم بالمتابعة والاستمرار حتي نهاية موسم حصاد الأرز .

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