رئيس جامعة حلوان يستقبل رئيس حي حلوان لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ورئاسة الحي بهدف تحقيق التنمية والتطوير في المنطقة.

حضر اللقاء عدد من قيادات الجامعة والحي لمناقشة العديد من القضايا التي تخدم المجتمع.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور قنديل بالضيوف، معربًا عن تقديره لهذا التعاون المهم، كما قدم نبذة عن تاريخ جامعة حلوان، وأكد اننا نسعى إلي التعاون مع الحى لاعادة منطقة حلوان إلى مكانتها الأصلية كوجهة عالمية، خاصة وأنها تحتوي على تراث غني، مشيرًا إلى سعي الجامعة للتعاون مع الحي للحد من التلوث في جنوب القاهرة.

وأشار إلى أن جامعة حلوان تعد بيت خبرة في مختلف القطاعات، وأن هذا اللقاء يعزز دور الجامعة في دعم المجتمع المحلي.

وأكد الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، استعداده الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع جامعة حلوان لتحقيق الأهداف المشتركة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التعاون بين الجامعة والحي لوضع هوية بصرية لمنطقة حلوان، وكذلك تحسين مسارات الوصول للجامعة لتسهيل وصول الطلاب، بما في ذلك إنشاء ساحات انتظار للطلاب خارج الحرم الجامعي.

كما ناقش الطرفان إمكانية وضع إشارات تحمل اسم جامعة حلوان على كوبري ومحطة الجامعة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات التي تهدف إلى رفع الوعي لدى أهالي المنطقة .