محافظ البحيرة تشهد المؤتمر الإقليمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهدت الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الإقليمي لمحافظات (الإسكندرية والبحيرة ومطروح) وذلك للاحتفال بالفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وممثل عن وزارة التنمية المحلية ومدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat و أصحاب المشروعات التي تم تصعيدها من قبل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (المرحلة الثالثة 2024)، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام بعملية التنمية المستدامة، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعربت محافظ البحيرة خلال كلمتها عن خالص سعادتها بالمشاركة فى المؤتمر الإقليمي للاحتفال بالفائزين فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وبالتواجد بين قامات وطنية كبيرة وقيم علمية وعملية، مشيرة إلى أن المشروعات الفائزة تم انتخابها من اللجنة المعنية بكل محافظة بناءاً على اشتراطات وقواعد علمية دقيقة.

كما أكدت أن المبادرة الوطنية الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية ومنذ إطلاق النسخة الثالثة منها هذا العام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قد أخذت من الجميع اهتماماً بالغا لما تحويه من غايات مناخية عالمية إنسانية ووطنية وإقتصادية فى الوقت نفسه، مشيرة إلى أنه قد شارك على منصة التقديم بمحافظة البحيرة 365 مشارك تم إختيار 83 مشارك منهم انطبقت عليهم الشروط والقواعد للمسابقة حتى أسفرت التصفيات عن اجتياز ونجاح 18 مشارك.

وأشارت الدكتورة چاكلين عازر، إلى أن محافظة البحيرة ومنذ إنطلاق المبادرة من أرضها كان التوجيه الرئيسي هو نشر التوعية الإعلامية والتثقيفية بأهمية المبادرة وضرورتها وجدواها الوطنية والإنسانية والإقتصادية، وما تثمر عنه من مكافآت مادية متدرجة وصولاً لتمثيل مصر فى مؤتمر قمة المناخ COP29 المقرر انعقاده فى مدينة باكوا بدولة أذربيجان.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت عقد العديد من ورش العمل التثقيفية والتوعوية، والتي كان يتم تنفيذها على قدم وساق حتى انتهت اللجنة من عملها وانتخبت الثمانية عشر مشاركا ومشاركة استطاعوا أن يقدموا مشروعات خضراء ذكية تضع فى اعتبارها المكون التكنولوجى والمكون البيئي فضلاً عن غيرها، كما اعتدت بالدور المشارك للمرأة لتستطيع المنافسة فضلاً عن الفوز والتمثيل المشرف.

فى ختام كلمتها أعربت الدكتورة چاكلين عازر، عن بالغ سعادتها بما حققه أبناء محافظة البحيرة من إنجاز خلال مشاركتهم بالمبادرة، مشيرة إلى أهميتها في تحفيز الأفكار الإبداعية، وتطبيق المعالجات البيئية المبتكرة على أرض الواقع، بما يسهم في مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة الدور الفعال لمحافظة البحيرة في التوعية بقضايا البيئة، ومخاطرها، فضلاً عن حرص أجهزة المحافظة الدائم على إجراء الدراسات، والأبحاث، والأنشطة البيئية المختلفة، كما تقدمت بالتهنئة لكافة الفائزين من محافظات البحيرة، الإسكندرية ومطروح، مؤكدة أن هذا التكريم مستحق بعد اجتهاد وإخلاص وتميز متمنية لهم مزيد من التفوق والانجاز والإبداع.

الفائزين بمشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الجدير بالذكر أن المشروعات الـ 18 الفائزة بالمبادرة تنوعت ما بين عدد من الفئات والمجالات: