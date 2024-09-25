جامعة حلوان الأهلية تنهى استعداداتها لبدء العام الجامعى الجديد

أعلنت إدرارة جامعة حلوان الأهلية عن اكتمال استعداداتها لبدء العام الجامعى 2024-2025، مؤكدة جاهزيتها لإستقبال الطلاب في مختلف البرامج الدراسية بكليات الجامعة.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الأهلية أهمية تهيئة بيئة تعليمية مميزة تلبي إحتياجات الطلاب ، تم تجهيز المعامل وقاعات المحاضرات والورش بأحدث المعدات مع وضع جداول دراسية مناسبة للطلاب وإعلانها لهم، حيث وجه سيادته بتوفير كافة الإمكانات الفنية والتجهيزات اللوجستية اللازمة، والتي تنعكس على سير العملية التعليمية وإخراجها بكفاءة عالية.،

وفي إطار الاستعدادات، تم توجيه إدارة البرامج لإعداد الجداول الدراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تم وضع خطة متكاملة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد والقدامى ببرنامج متنوع بالفعاليات والأنشطة الطلابية .

كما حرصت الجامعة على تنظيم يوم تعريفي لكليات وبرامج الجامعة لتعريف الطلاب بالبرامج عمل عروض توضيحية لآلية الدراسة وتعريف الطلاب الجدد بأعضاء هيئة التدريس، والإلمام بكافة التفاصيل الأكاديمية إستعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والسكنية لجميع طلابها، وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص إدارات الجامعة المختلفة على رفع مستوى التعليم العالي في مصر وتحقيق رؤية الدولة التعليمية مصر 2030.