مكتبة الإسكندرية تفتتح الاجتماع السنوي لأعضاء وشباب الباحثين| صور

عقد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الاجتماع السنوي لأعضاء وشباب الباحثين المنتسبين للشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية، بشكل افتراضيا بحضور الأستاذة الدكتورة صباح المؤمن، نائب رئيس أكاديمية العالم للعلوم للدول النامية للمنطقة العربية، والأستاذ الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عدد من العلماء والأساتذة الجامعيين أعضاء الأكاديمية، وشباب الباحثين المنتسبين للأكاديمية من مختلف الدول العربية .

أكد الدكتور أحمد زايد اعتزاز مكتبة الإسكندرية باستضافة الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية منذ عام 2005 من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة. كما أكد على سعي مكتبة الإسكندرية لدعم التَميُّز العلمي في المنطقة العربية، وبناء القدرات العلمية للعلماء العرب، خاصةً شباب العلماء.

خلال الاجتماع، تم عرض شرح مفصل لما قدمه الشريك العربي الإقليمي من أنشطة خلال العام الماضي، وشرح لخطة العمل حتى انتهاء عام 2024. واختُتِم الاجتماع بمناقشة مطولة مفتوحة بين الأعضاء والباحثين المنتسبين تضمنت طرح بعض الأفكار لدعم شباب الباحثين العرب في الفترة القادمة.