أحداث غزة تعاد في لبنان.. سيناريو مكرر من الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان: «ما حدث في غزة يُعاد في لبنان.. سيناريو مكرر من الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني».

قال التقرير إنه بنفس آلة الحرب الغاشمة، قصف وتهجير وقتل سيناريو مكرر من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، تعيد تنفيذه من جديد في الجنوب اللبناني بغارات جوية تسببت في صفوف ضحايا ونزوح أشخاص من ديارهم.

وأضاف أنهم حملوا ما يستطيعون من ذكريات معهم، وتركوا منازلهم وهم لا يعلمون متى سيعودون. هكذا أصبح حال سكان مناطق جنوب لبنان بحثا عن مكان آمن للعيش.

وأفاد التقرير أنه سرعان ما توجه بعض النازحين من الجنوب إلى بيروت، بينما اجتاز آخرون الحدود من لبنان إلى الأراضي السورية، وافترش البعض الآخر المدارس اللبنانية لتتحول إلى مراكز إيواء لهم القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان وشرقه، أعاد للأذهان مشاهد النزوح الناتجة عن الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله في 2006.

وواصل: «تشابهت الأوضاع مع موجات نزوح سكان قطاع غزة من الشمال إلى جنوبه، هربا من القصف الإسرائيلي».

وأكد التقرير أن لبنان على حافة الهاوية، عبارة حذر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من تحول لبنان إلى غزة أخرى، مؤكدا أن العالم لا يمكن أن يتحمل تبعات هذه التوترات المتصاعدة بين إسرائيل.

