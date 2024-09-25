شعبة الأدوية: كتابة الدواء بالاسم العلمي سيحل 70% من الأزمة

كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل توجيهات رئيس الوزراء بتفعيل كتابة الدواء بالاسم العلمي على الروشتة العلاجية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك انفراجة قريبة في الأدوية بالسوق المصرية مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وتابع عوف : المضادات الحيوية وأدوية الحساسية والإسهال والضغط والسكر؛ تم توفيرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية في الصيدليات بجميع المحافظات.

وأوضح أن رئيس الوزراء كلف بالتنسيق بين نقابتي الصيادلة والأطباء لتفعيل كتابة الدواء بالإسم العلمي بدلا من اسم شركة معينة على الروشتة العلاجية للمريض.

وأردف رئيس شعبة الأدوية: كتابة الدواء بالاسم العلمي على الروشتة سيحل 70% من أزمة نقص الدواء، لأن هذه الأزمة تعتبر أزمة ثقافة وليست نقص بأنواع الدواء في مصر.

وحول موقف الأدوية منتهية الصلاحية، قال عوف، إن بعض شركات التوزيع تقاعست عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، الأمر الذي أدى لتراكم هذه الأدوية بالصيدليات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع آلية واضحة مع شركاء الصناعة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات من خلال مبادرة بالتعاون مع شركات التوزيع والمخازن.

