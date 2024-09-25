سكرتير محافظة الدقهلية: إعادة هيكلة وتوزيع لجميع العاملين بإدارات الديوان

قال اللواء محمد صلاح أبوكريشه، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، أنه سيتم إعادة هيكلة وتوزيع العاملين بالإدارات المختلفة بالديوان العام بما يضمن حسن سير العمل وإنجاز الأعمال من خلال دعم بعض الإدارات بموظفين من الإدارات التي بها زيادة عددية من العاملين بما يضمن تنفيذ كل موظف لأعمال محددة يكون مسئول عنها مسئولية كاملة .

أبوكريشه: تقييم دوري لجميع العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

وأضاف السكرتير العام أنه سيكون هناك تقييم دوري للعاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل الشفافية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين،

جاء ذلك خلال اجتماع السكرتير العام للمحافظة بمديري إدارات الديوان العام لمحافظة الدقهلية اليوم لمناقشة منظومة ومنهج العمل الذي يستهدف رفع كفاءة الإنجاز بالإدارات المختلفة كل في تخصصه .

وأكد السكرتير العام ضرورة الانضباط من قبل جميع العاملين بالديوان العام باعتباره احد اساسيات منهج العمل لتحقيق الاهداف المرجوة وانهاء الاعمال وفق توقيتات محددة تحقيقا لمصالح المواطنين .

ووجه بضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ضمانا لتحقيق الانضباط بمنظومة العمل بالديوان العام ولتكون نموذجا يحتذى به في باقي وحدات العمل التابعة للديوان العام.

وشدد السكرتير العام على اهمية التعاون والتنسيق بين جميع الإدارات لتحقيق الأهداف المحددة لخدمة المواطنين مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المواطنين.

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