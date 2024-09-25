نقابة الصحفيين تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان وتطالب بتحرك دولي عاجل

أعربت نقابة الصحفيين عن استنكارها للتخاذل الإقليمي والدولي الذي يؤدي إلى استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان، حيث أسفرت الأحداث عن سقوط أكثر من أربعين ألف شهيد في غزة. وأكدت النقابة أن العالم يقف متفرجًا، مما أتاح للاحتلال توجيه اعتداءاته نحو لبنان، متسببًا في سقوط مئات الشهداء والآلاف من المصابين.

في بيان لها، أشارت النقابة إلى أن المعاناة التي يتكبدها الشعب اللبناني ليست نتيجة للمقاومة، بل هي نتيجة للدعم الدولي لإسرائيل والتواطؤ الإقليمي. كما أدانت الاعتداءات الوحشية من قبل الجيش الإسرائيلي، محذرة من عواقب توسيع دائرة الحرب التي قد تهدد المنطقة بأسرها.

وأعلنت أنها بدأت منذ اليوم الأول لحرب الإبادة جهودًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعت النقابات المهنية لتوحيد الجهود لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني. كما جددت مطالبها بقطع العلاقات مع إسرائيل، ودعت إلى تنظيم حملات تضامن لدعم الشعوب المتضررة.

وأكدت النقابة على موقفها التاريخي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، وحثت الحكومات العربية والمجتمع الدولي على اتخاذ مواقف جادة ضد الجرائم الإسرائيلية، ووقف الدعم المقدم للاحتلال.