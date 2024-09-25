محافظ الدقهلية يشهد استلام 1200 كيلو مواد غذائية من الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء استلام دفعة جديده من المواد الغذائية بإجمالي 1,200 سلة غذائية لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، والشيخ محمد حسين مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ الدقهلية يوجه بتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها حتى باب المنزل:

ووجه " المحافظ " بتوصيل السلات الغذائية الي مستحقيها حتي باب المنزل بكل عزه وكرامه ، وعدم تصوير المواطنين أثناء الاستلام .

وثمن دور وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتقديمهم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية من خلال توزيع اللحوم والسلات الغذائية بالإضافة لرفع المعاناة عنهم .

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