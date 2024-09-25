نقيب الصحفيين: الجرائم الصهيونية ضد الفلسطينيين تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا

أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واللبناني، إلى جانب الصمت الدولي، تجعل من الصعب وصف تلك الأفعال.

وقال البلشى عقدت النقابة المؤتمر لكشف وقائع التحريض الرسمي الإسرائيلي، مع التركيز على تصريحات مسؤولي الاحتلال التي تدعو للإبادة.

وأشار إلى أهمية التضامن مع الفلسطينيين واللبنانيين، مطالبًا بتحالف بين النقابات المهنية لإعلان موقف واضح من الأحداث الجارية.

كما عرض محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين للحريات، فيلمًا وثائقيًا يوثق التحريض الإسرائيلي ويكشف جذور النكبة عام 1948، مشددًا على أهمية إرسال الفيلم إلى الدول العربية والغربية لفضح ممارسات الاحتلال.