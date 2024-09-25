محافظ بورسعيد: شكرًا للرئيس السيسي على رؤيته لمواجهة التغيرات المناخية

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الشكر، اليوم الأربعاء، إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على رؤيته المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية.

محافظ بورسعيد: شكرا للرئيس السيسي على رؤيته لمواجهة التغيرات المناخية

وأشار بكلمته، خلال حضوره، فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة، بمحافظات إقليم القناة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس"، والذي عقد بأحد الفنادق على ضفاف قناة السويس في الإسماعيلية، إلى أن رؤية الرئيس السيسي كان من نتائجها استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ في العام قبل الماضي، ومنح الفرصة للمحافظات والمواطنين للتعبير عن آرائهم، والتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وثمن محافظ بورسعيد جهود كافة الأطراف القائمين على تنفيذ المبادرة الوطنية، باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية ، مثمنًا بصفة خاصة جهود وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية المبذولة تجاه تشجيع الشباب ودعمهم لإنجاز هذه المشروعات المهمة والمبدعة، ودعمهما الكبير للمحافظات في هذا الملف.