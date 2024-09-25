للمرة الثالثة.. اعتماد صيدلة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة،، تجديد إعتماد كلية الصيدلة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

وقال بيان لجامعة المنصورة صدر اليوم أن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اعتمد تجديد اعتماد كلية الصيدلة بجامعة المنصورة.

اعتماد كلية الصيدلة جامعة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم:

و أثنى خاطر، على جهود أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم والعاملين والطلاب للحفاظ على جودة العملية التعليمية ومستوى الخريجين والبرامج التعليمية المتميزة التي تواكب سوق العمل والحرص على التطور ومواكبة المستجدات بما يلبي التطلعات المستقبلية للجامعة والمجتمع والارتقاء بها للوصول لتجديد إعتماد الكلية.

ووجّه التهنئة لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ولمدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد على دورهم وجهودهم في اعتماد البرنامج.

و أشاد رئيس جامعة المنصورة بالتعاون المثمر مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسي واعتماد الكليات وتجديد اعتمادها، موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفني والأكاديمي التي قدمته للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر، واشار إلى دور الجامعة ومركز ضمان الجودة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد و تجديد الاعتماد على المستوى الفني و اللوجستي.