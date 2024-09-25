بديل تير شتيجن.. قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره خيتافي على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي، تواجد حارس مرمى جديد، وهو الشاب أرون ياكوبشفيلي، الذي يعوض غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فياريال الماضية.

تعرض تير شتيجن للإصابة بتمزق كامل في وتر الرضفة في ركبته اليمنى، ثم خضع لعملية جراحية.

ويغيب تير شتيجن عن الملاعب لمدة طويلة؛ بسبب إصابته حيث أكدت تقارير صحفية أن حارس برشلونة الأول، مهدد بالغياب عن الملاعب لمدة تتجاوز 8 أشهر، ما يعني أن موسمه انتهى بشكل كبير مع الفريق الكتالوني.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الوصيف حتى الآن، بينما يأتي خيتافي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ4 نقاط.

قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

حراسة المرمى: إينياكي بينيا – أسترالاجا – أرون ياكوبوشفيلي.

خط الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إينيجو مارتينيز – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز – أندريس كوينكا – جويلي فيرنانديز.

خط الوسط: بيدري جونزاليس – بابلو توري – مارك كاسادو.

وفي الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال - توني فيرنانديز.