وزيرة التنمية المحلية تتابع التحضيرات لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا اليوم الأربعاء مع الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية ومسئولي مركز المنارة للمؤتمرات الدولية لمتابعة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات" .

استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مع الحضور موقف آخر الترتيبات والاستعدادات الجارية علي كافة المستويات الفنية واللوجستية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، وما تم إنجازه من توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة هذا الملف المهم للدولة المصرية .

وأشارت إلي حرص الحكومة علي خروج المنتدى الحضرى العالمى، بصورة تليق بالدولة المصرية والإنجازات التي حققتها علي مستوي الموضوعات والملفات الخاصة بالمنتدي وبصفة خاصة التجربة التنموية العمرانية والحضرية الرائدة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مشيرة إلي أن المنتدي يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك متابعة يومية من الوزارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية لكافة المستجدات الخاصة بالمنتدي وتنفيذ المهام والتكليفات الخاصة بكل وزارة وجهة بالدولة ، مشيرة الي انه سيكون هناك اجتماعات علي المستوي الوزاري كل أسبوع وعرض كافة المستجدات أولاً بأول علي السيد رئيس مجلس الوزراء.

كما تطرق اللقاء إلي استعراض بعض ملامح الأجندة الخاصة بالمنتدي و الفاعليات والجلسات المقرر انعقادها خلال المنتدي والتي تتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة ، بالإضافة إلي الزيارات الميدانية والسياحية التي سيتم تنظيمها لضيوف مصر المشاركين في المنتدي من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والوفود المشاركة خاصة مع بدء العد التنازلي واقتراب استضافة مصر للمنتدي بما يسهم في خروجه بالشكل اللائق للدولة المصرية، باعتباره إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.



جدير بالذكر أن مصر ستكون أول بلد أفريقى يستضيف المنتدى الحضرى العالمى منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة، ويعد المنتدى المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التى تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.