البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية في كنيسة مارجرجس بألماظة

يلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية هذا الأسبوع في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بألماظة. وسيتم بث العظة مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم عبر مجموعة من القنوات الفضائية المسيحية، وهي: قناة أغابي، CTV، ومي سات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة العظة عبر البث المباشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك صفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

العظة تأتي في إطار التواصل الروحي المستمر الذي يقدمه قداسة البابا تواضروس للمؤمنين داخل مصر وخارجها، وهي فرصة للتأمل الروحي والاستفادة من تعاليم الكنيسة.