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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية في كنيسة مارجرجس بألماظة

صورك أرشيفية
صورك أرشيفية
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يلقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية هذا الأسبوع في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بألماظة. وسيتم بث العظة مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم عبر مجموعة من القنوات الفضائية المسيحية، وهي: قناة أغابي، CTV، ومي سات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة العظة عبر البث المباشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك صفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

العظة تأتي في إطار التواصل الروحي المستمر الذي يقدمه قداسة البابا تواضروس للمؤمنين داخل مصر وخارجها، وهي فرصة للتأمل الروحي والاستفادة من تعاليم الكنيسة.

الارثوذكسية البابا تواضروس الثاني التواصل الاجتماعي الشهيد العظيم مارجرجس السادسة مساء