وزير الرياضة يعقد اجتماعًا لمتابعة ترتيبات نهائي دوري مراكز الشباب

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا لمتابعة ترتيبات نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا مناقشة إقامة دوري المدارس بالتعاون مع التربية والتعليم، بحضور مسؤولي توتال وقيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع استعراض الوزير التسلسل الزمني لدوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة منذ يوليو 2023، وصولًا للمباراة النهائية بين منتخبي بني سويف والقليوبية، وكافة المنافسات والفعاليات التي تخللت ذلك، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إقامة دوري المدارس مع التربية والتعليم وامكانية دخول توتال انرجيز بالمشروع.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى الحالة الإيجابية في الوسط الرياضي ناتجة عن إقامة دوري مراكز الشباب لكرة القدم الذي تنفذه الوزارة على مستوى جميع المحافظات، ودوره في اكتشاف الموهوبين، وتسليط الضوء عليهم، وكذا العائد المادي الذي تحصل عليه المراكز المشاركة، والذي يتم الصرف منه تباعًا على الأنشطة والمشروعات ومكافآت اللاعبين.

ونوه الدكتور أشرف صبحي إلى الحرص على التوسع في إقامة مشروعات وبرامج الوزارة المختلفة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بجانب أنشطة المركز نفسه، مشيدًا بالإقبال الكبير من أعضاء مركز شباب الشيخ زايد على ممارسة مختلف الألعاب والأنشطة المتنوعة بالمركز.