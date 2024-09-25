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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمحطة مياه أبو الريش قبلي

محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع منظومة التشغيل بمحطة أبة الريش قبلي
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فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قبل قليل العاملين بمحطة مياه أبو الريش قبلى ( الشيخ على ) بالمرور الميدانى لمتابعة منظومة التشغيل ، كما أطمأن اللواء المحافظ على ما شهدته المحطة من تحديث للمنظومة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب ، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وأثناء تفقده لمكونات المحطة بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حرص الدكتور إسماعيل كمال على إجراء تجربة عملية لإختبار عينات المياه من داخل المحطة ، وتم التأكد من جودة المياه بها .

شرح تفصيلى عن منظومة التشغيل للمحطة

كما إستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن منظومة التشغيل للمحطة ، والتى تقع على مساحة 800 متر مسطح ، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبو الريش قبلى بدءاً من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة ، وبهريف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة .

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