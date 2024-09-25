محافظ أسوان يفاجئ العاملين بمحطة مياه أبو الريش قبلي



فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قبل قليل العاملين بمحطة مياه أبو الريش قبلى ( الشيخ على ) بالمرور الميدانى لمتابعة منظومة التشغيل ، كما أطمأن اللواء المحافظ على ما شهدته المحطة من تحديث للمنظومة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب ، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وأثناء تفقده لمكونات المحطة بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حرص الدكتور إسماعيل كمال على إجراء تجربة عملية لإختبار عينات المياه من داخل المحطة ، وتم التأكد من جودة المياه بها .

شرح تفصيلى عن منظومة التشغيل للمحطة

كما إستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن منظومة التشغيل للمحطة ، والتى تقع على مساحة 800 متر مسطح ، وبقدرة 270 متر مكعب / ساعة لتغذية قرى أبو الريش قبلى بدءاً من نجع الشيمة وحتى مزلقان العقبة ، وبهريف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة .

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