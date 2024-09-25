«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي على مناطق في رفح الفلسطينية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة تركز في الساعات الأخيرة في المناطق الشمالية الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، خاصة منطقتي العطاطرة وخربة العدس التي تعرضتا إلى قصف من قبل المقاتلات الحربية الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه فيما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي الذي ركز في الماضي على نسف المربعات السكنية في المناطق الغربية لرفح، انتقل هذه المرة إلى الأحياء التي كان من الممكن أن تُصف بأنها غير مدمرة بشكل كلي.

وأضاف «أبو كويك» خلال رسالة على الهواء، أنه جراء القصف الإسرائيلي المركز على رفح استشهد 3 فلسطينيين وصلوا إلى المستشفى الأوروبي بعد استهداف منزلهم في منطقة العطاطرة، مشيراً إلى أن بعض المصادر المحلية تتحدث عن وجود عدد من الضحايا تحت أنقاض المنزل المُستهدف، زيادة على استشهاد اثنين في منطقة خربة العدس، المنطقة التي انتشلت منها طواقم الإسعاف صبيحة اليوم جثمان مسن فلسطيني استشهد بعد قصف من مسيرة إسرائيلية.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طواقم الإسعاف انتشلت مواطنين استهدفا أثناء محاولة وصولهم إلى المناطق الشمالية في رفح الفلسطينية من خلال سيارة كانا يستقلانها، مؤكداً أن الاحتلال استهدف سيارتهما بشكل مباشر، فيما استشهد 6 مواطنين في مخيم البريج، وأفادت المصادر الطبية الفلسطينية أن من ضمن الضحايا جنين خرج من أحشاء أمه بعض قصف المنزل دون سابق إنذار.

