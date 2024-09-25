بلينكن يؤكد أهمية احتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم "الأربعاء" أهمية احتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إلى أن بلاده تعمل على الحول دون تحول الموقف بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة،معربا عن اعتقاده بإمكانية منع التصعيد،وأن الحرب الشاملة ليست الحل.

وتابع بلينكن أن الطريقة المثلى لكي تحل إسرائيل مشكلة الشمال هي الدبلوماسية،مضيفا أن الحرب الشاملة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بدت وشيكة عدة مرات منذ السابع من أكتوبر إلا أن الولايات المتحدة منعت هذا من الحدوث.

وشهدت الأيام الماضية تنفيذ القوات الجوية الإسرائيلية غارات مكثفة ضد حزب الله في لبنان بهدف إعادة سكان الشمال إلى منازلهم،وفق مسؤولين إسرائيليين،وأسفر القصف الإسرائيلي عن مصرع وإصابة المئات،وذلك في أعقاب مصرع وإصابة الآف جراء عمليات تفجير أجهزة اتصال في لبنان.