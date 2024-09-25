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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تايوان تعتزم تخفيف القيود على الواردات الغذائية من اليابان

الواردات الغذائية
الواردات الغذائية من اليابان
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أعلنت السلطات في تايوان اليوم الأربعاء، اعتزامها تخفيف القيود المفروضة على الواردات الغذائية من اليابان منذ حادث مفاعل "فوكوشيما" النووي الياباني عام 2011.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن الإجراءات التي أعلن عنها اليوم في تايوان ستسمح بشكل مبدئي باستيراد كافة أنواع المنتجات الغذائية من اليابان،التي كانت تأتي من عدة محافظات يابانية قريبة من محافظة "فوكوشيما".

وأشارت الشبكة إلى أنه تم تخفيف القيود سابقا في فبراير من عام 2022، إلا أن استيراد الكثير من المنتجات من اليابان ظل معلقًا ومنها الطيور واللحوم والأغذية النباتية من محافظات "فوكوشيما" و"إيباراكي" و"توتشيجي" و"جونما" و"تشيبا".  

تايوان الواردات الغذائية اليابان فوكوشيما