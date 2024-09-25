بلينكن والرئيس السنغالي يناقشان الأمن والنمو الاقتصادي

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس السنغالي باسييرو ديوماي فاي في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث ناقشا التزامهما المشترك بالقيم الديمقراطية والسلام والأمن والنمو الاقتصادي والازدهار، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية اليوم "الأربعاء".

وذكرت الخارجية الأمريكية، الليلة الماضية، أن الرئيس فاي أطلع بلينكن على رؤيته لتطوير السنغال، وشدد على عزمه خلق فرص اقتصادية للشباب وتعزيز الأمن الغذائي.

كما استعرض فاي تعاون السنغال مع الشركاء في غرب أفريقيا لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب السنغالي في سعيهم لبناء سنغال أكثر ازدهارا.