ads
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بث مباشر.. وزراء خارجية مجموعة العشرين يجتمعون في نيويورك لبحث مستقبل العالم

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك فعاليات الاجتماع الثاني لوزراء خارجية وممثلي مجموعة العشرين، تحت قيادة البرازيل، وذلك تحت عنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".

ويتوقع أن تناقش خلال هذا الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا الدولية ذات الصلة بتحقيق مستقبل أكثر عدلًا واستدامةً، منها:

التحديات الاقتصادية العالمية، وسبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

التغيرات المناخية، وضرورة العمل الجماعي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

الأمن الغذائي، والتحديات التي تواجه العالم في تأمين الاحتياجات الغذائية للسكان.

القضايا السياسية والتحديات الأمنية في العالم، والتعاون الدولي للحفاظ على السلم والأمن العالميين.

وسيركز الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين دول مجموعة العشرين للتصدي للتحديات المشتركة، وفقا لمبادئ العدل وِالاستدامة التي تشكل هدفًا مشتركًا لدول المجموعة.

مجموعة العشرين نيويورك مستقبل العالم البرازيل عالم عادل وكوكب مستدام التحديات الاقتصادية العالمية الأمن الغذائي