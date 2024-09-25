بث مباشر.. وزراء خارجية مجموعة العشرين يجتمعون في نيويورك لبحث مستقبل العالم

انطلقت اليوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك فعاليات الاجتماع الثاني لوزراء خارجية وممثلي مجموعة العشرين، تحت قيادة البرازيل، وذلك تحت عنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".

ويتوقع أن تناقش خلال هذا الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا الدولية ذات الصلة بتحقيق مستقبل أكثر عدلًا واستدامةً، منها:

التحديات الاقتصادية العالمية، وسبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

التغيرات المناخية، وضرورة العمل الجماعي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

الأمن الغذائي، والتحديات التي تواجه العالم في تأمين الاحتياجات الغذائية للسكان.

القضايا السياسية والتحديات الأمنية في العالم، والتعاون الدولي للحفاظ على السلم والأمن العالميين.

وسيركز الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين دول مجموعة العشرين للتصدي للتحديات المشتركة، وفقا لمبادئ العدل وِالاستدامة التي تشكل هدفًا مشتركًا لدول المجموعة.