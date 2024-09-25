صور| تسهيلات لاستلام محصول البلح في الوادي الجديد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، سير العمل بمجمع التمور التابع للمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد التمور، الذي يُعد من المحاصيل الزراعية الرئيسية لمحافظة الوادي الجديد.

رافق المحافظ في جولته التفقدية جهاد متولي، رئيس مركز الخارجة، محمد ضاحي، مدير مجمع التمور.

خلال الجولة، تفقد المحافظ مختلف مراحل الإنتاج في المجمع، والتي شملت عمليات استلام التمور من المزارعين، الفرز، التعبئة، وكذلك تسويق وتخزين المنتج النهائي.

واطلع على الوضع الحالي لتغطية الطلب المحلي والدولي على التمور، حيث يُعد المجمع مركزاً أساسياً لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتوسيع نطاق تصدير المنتج إلى الأسواق الخارجية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي للمنطقة.

وأكد الزملوط خلال جولته أهمية تيسير إجراءات استلام المحصول من المزارعين وسرعة صرف مستحقاتهم المالية، مشدداً على ضرورة الالتزام بتحديد أسعار عادلة للاستلام تعتمد على توازن العرض والطلب. هذه الإجراءات تأتي بهدف دعم المزارعين والمنتجين المحليين وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول، الأمر الذي يُعد جزءاً من استراتيجية المحافظة لدعم قطاع التمور الذي يُعتبر من المحاصيل الزراعية الحيوية في الوادي الجديد.

وأشار إلى أن مجمع التمور يمثل ركيزة أساسية لتطوير صناعة التمور في المحافظة، حيث يلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة التمور المصرية على المستوى العالمي، ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بزيادة إنتاج وتصدير التمور باعتباره أحد المنتجات الزراعية الاستراتيجية التي تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لشباب المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمجمع التمور (1)

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمجمع التمور (2)

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمجمع التمور (3)

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمجمع التمور (4)

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمجمع التمور (5)

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمجمع التمور (6)

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمجمع التمور (7)

محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمجمع التمور (8)