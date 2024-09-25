رئيس جامعة المنوفية يشهد جولة المحافظ التفقدية لمحطة صرف صحى طوخ طنبشا

رافق الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية خلال جولته التفقدية لمحطة صرف صحي طوخ طنبشا (الرئيسية) بمركز ومدينة بركة السبع وذلك في إطار جولات المحافظ الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات.

أكد محافظ المنوفية على أنه يولى اهتماما كبيراً بمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة، مؤكداً على استمرار زياراته الميدانية لكافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

وأشاد رئيس الجامعة بحجم الأعمال والانجازات والمشروعات التى تتم بأرض المحافظة، مثمنا جهود المحافظ لتطوير المحافظة على كافة المستويات، ووجه الشكر والتقدير لدعم المحافظ الدائم لكافة احتياجات الجامعة، مشيرا إلى أن مشروع صرف صحى يخدم جامعة المنوفية الأهلية بصورة كبيرة.

تم خلال الجولة التفقدية الاستماع لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى عن الموقف الحالى ونسب التنفيذ، ومايضمه المشروع من محطة رفع وشبكات حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 97% والاعمال الكهروميكانيكية بنسبة 97% وشبكات الانحدار بنسبة 99%، الإنتهاء من خط الطرد بنسبة 100% وتجارب التشغيل وضخ المياه حتى محطة المعالجة.