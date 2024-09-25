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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس يؤكد حزنه أمام ما يحدث في لبنان

ارشيف
ارشيف
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كانت الأوضاع في لبنان محور حديث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى المؤمنين اليوم الأربعاء في ختام تعليمه الأسبوعي، حيث أكد قداسته قربه من الشعب اللبناني.

وأعرب البابا فرنسيس في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين عن حزنه أمام الأنباء الواردة من لبنان حيث اسفرت عمليات قصف مكثفة، حسبما ذكَّر قداسته، عن الكثير من الضحايا والدمار. و

واصل الأب الأقدس راجيا أن تبذل الجماعة الدولية كل الجهود الممكنة من أجل إيقاف هذا التصعيد الرهيب والذي وصفه قداسته بغير المقبول. 

وأراد البابا فرنسيس من جهة أخرى تأكيد قربه من الشعب اللبناني الذي سبق له وعانى كثيرا في الماضي القريب، . ثم دعا إلى الصلاة من أجل جميع الشعوب التي تعاني بسبب الحرب، وأشار إلى أوكرانيا وميانمار وفلسطين وإسرائيل والسودان وكل الشعوب المتألمة. فلنُصل من أجل السلام

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