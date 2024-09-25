جامعة بنها تكرم محافظ دمياط تقديرًا لجهوده خلال توليه عمادة هندسة شبرا

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط وعميد كلية الهندسة بشبرا السابق، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة خلال فترة عمادته لكلية الهندسة بشبرا.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الدكتور أيمن الشهابي من الشخصيات البارزة التي لديها بصمات قوية في الجامعة وكلية الهندسة، حيث حقق الكثير من النجاحات على كافة المستويات، منوهًا أنه قدم دعمًا كبيرًا للكلية والطلاب طوال فترة عمادته، وأعرب الجيزاوي وأعضاء مجلس الجامعة عن خالص أمنياتهم لمحافظ دمياط بدوام التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط عن سعادته بهذا التكريم من جامعة بنها، التي قضى بها سنوات طويلة طالبًا واستاذًا، مؤكدًا تقديره البالغ للجامعة ولكلية هندسة شبرا وجميع أساتذتها وعلمائها، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل مع الجامعة والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنها بيوت الخبرة التي تساهم في دعم اتخاذ القرار الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.