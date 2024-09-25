رئيس جامعة دمنهور يستقبل القنصل العام الليبي لبحث سبل التعاون بين الطرفين

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأربعاء، رياض جمعة الشيباني، القنصل العام لدولة ليبيا بالإسكندرية، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون الدولي المشترك بين الطرفين في كافة المجالات العلمية.

وأكد رئيس الجامعة، على عمق الروابط والعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر ودولة ليبيا، مشيرًا إلى دعم الجامعة الكامل لكافة طلابها الوافدين من دولة ليبيا باعتبارهم سفراء للجامعة في بلادهم.

وأعرب القنصل الليبي عن سعادته بزيارة جامعة دمنهور، مقدمًا الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا التقدم الملموس في القطاعات المختلفة للجامعة، متطلعًا إلى زيادة أعداد الطلاب الليبيين إلى جامعة دمنهور.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إلهامي، أن جامعة دمنهور مؤسسة تعليمية بحثية تقدم العديد من الخدمات المجتمعية والاستشارات العلمية في العديد من المجالات منها (علوم الأرض، سلامة الغذاء، المساحة، العقاقير، جراحة الحيوانات الأليفة، والاستشارات الهندسية) باعتبارها بيت الخبرة والذراع العلمي لمحافظة البحيرة، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح أبوابها للطلاب الوافدين، ومد جسور الروابط العلمية العميقة والفعالة بين مؤسسات التعليم بأفريقيا والوطن العربي، منوهُا أن الجامعة تسعى بخطوات جادة نحو تحديث وتطوير بنيتها الأساسية وبرامجها الأكاديمية والبحثية، واعتمادها دوليًا، والتركيز على إنشاء برامج جديدة تتسم بأعلى مواصفات الجودة العالمية ومواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية مع التحسين المستمر لأداء المؤسسات القائمة ورفع كفاءة مكوناتها من خلال تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تلبية احتياجات الطلاب الوافدين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

عرض تعريفي عن جامعة دمنهور خلال استقبال القنصل العام الليبي

تضمن اللقاء عرض تعريفي عن جامعة دمنهور ومقوماتها و مجمعاتها التعليمية التي تشمل المجمع النظري للكليات بالأبعادية، المجمع العلمي، ومجمع النوبارية التعليمي، بالإضافة إلى مراكز الجامعة المختلفة وكذا المعامل البحثية بالجامعة، كما تم عرض البرامج الخاصة لكل كلية، وعلى هامش الزيارة قام القنصل العام لدولة ليبيا بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة ومنشآتها.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة تأتي انطلاقًا من حرص جامعة دمنهور على تطوير منظومة الطلاب الوافدين في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

حضر اللقاء الدكتور ماجد شعلة، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة منال مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور منى مبروك، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور زكريا الزرقا، المشرف العام على إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور ماجد وصفي، مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، الدكتور بهلول سالم، وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب.