جثة أمام المسجد.. حكاية مقتل عامل ألوميتال طعنا في مشاجرة بحدائق حلوان

شهدت منطقة حدائق حلوان بالقاهرة، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها "أحمد السيد"، عامل ألوميتال يبلغ من العمر 35 عامًا، عقب تدخله لفض مشاجرة بين شاب ونجل خالته، الجريمة وقعت بعدما انتهى المجني عليه من صلاة العشاء في المسجد، ليُفاجأ بثلاثة أشخاص ينتظرونه خارج المسجد، أحدهم طعنه عدة طعنات قاتلة أودت بحياته.

بداية الخلاف

الشاب الثلاثيني كان يعيش حياة بسيطة، يعمل في ورشة ألوميتال ويعيل زوجته وطفلتيه، في يوم الجريمة، خرج من منزله بعد مشادة كلامية مع زوجته وتوجه إلى منزل خالته، أثناء تواجده هناك، شاهد نجل خالته يتشاجر مع شاب آخر في الشارع، فتدخل على الفور لفض النزاع بينهما ونجح في الأمر.

عقب ذلك دخل العامل إلي المسجد لأداء صلاة العشاء، لكنه لم يكن يعلم أن الشاب الآخر "طرف المشاجرة مع نجل خالته،" سيعود إلى أهله ويخبرهم بما حدث بل وادعي قيام الشاب بالاعتداء عليه بالضرب حيث استشاطت العائلة غضبًا وقررت الانتقام منه.

جريمة أمام المسجد

بعد انتهاء الصلاة، فوجئ عامل الألوميتال بعائلة الشاب تنتظره خارج المسجد، رغم محاولته توضيح الموقف وتهدئة الأجواء، تطورت الأمور سريعًا، حيث قام أحد أفراد العائلة باستلال سلاح أبيض مطواة وطعنه في القلب، وسرعان ما انضم الآخرون إلى الاعتداء، ووجهوا له طعنات أخرى متفرقة في جسده، مما أدى إلى وفاته على الفور.

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بتلقي رئيس وحدة المباحث بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "أحمد السيد" 35 سنة، عامل ألوميتال به آثار طعنات نافذة.

بعمل التحريات تبين قيام 3 أشخاص يالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواه بسبب قيام المجني عليه بالتدخل وفض مشاجرة بين أحد المتهمين ونجل خالته، فقام المتهم بالاستعانة باقاربه وتعدوا عليه بالاسلحة البيضاء أمام المسجد محدثين إصابته التي اودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم وبالعرض علي النيابة العامة بحلوان والتي أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب عقب الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن.

كما واجهت النيابة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوما، واصطحب فريقا من النيابة العامة المتهمين إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.