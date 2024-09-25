بث مباشر.. انطلاق اليوم الثاني من المناقشة العامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 79

تستمر فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، حيث يشهد اليوم الثاني من المناقشة العامة حضورًا لافتا من قبل عدد من الزعماء والقادة الدوليين وكبار الدبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم.

وتعد هذه المناقشة فرصة هامة لتبادل الآراء والوجهات النظر حول القضايا الدولية الملحة، كما ستكون منصة للتفاوض وتبادل الأفكار بين الدول الأعضاء، وصولًا إلى حلول مشتركة للتحديات التي تواجه العالم.

الجمعية العامة للأمم المتحدة.. يوم ثانٍ حافل بالمناقشات والاجتماعات رفيعة المستوى

يشهد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء نشاطًا مكثفًا، حيث تتحدث نحو 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وفرنسا، لعرض وجهات نظرهم حول القضايا الدولية الملحة.

التركيز على ارتفاع مستوى سطح البحر

تركز إحدى الاجتماعات رفيعة المستوى المنعقَدة اليوم على التحديات الوجودية التي يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث ستناقَش الحلول الممكنة للتصدي لهذا التهديد العالمي.

دعوة لإنهاء الحرب في السودان

من جهة أخرى، يعقد اجتماع وزاري يركز على "تكلفة التقاعس عن العمل في السودان"، بمشاركة الأمم المتحدة ودول أعضاء، من بينها المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحادين الأفريقي والأوربي، حيث سيطالب المشاركون بتعزيز العمل لإنهاء الحرب المستمرة في السودان وزيادة الجهود الإنسانية في السودان والمنطقة.

متابعة تطورات الاجتماعات على مدار اليوم

سنتابع خلال اليوم جميع تطورات الاجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة، وسنقدم لكم أحدث الأنباء والمُستجدات حول هذه الاجتماعات المهمة التي تناقَش فيها قضايا عالمية ملحة.