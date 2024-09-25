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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين يدرس مع البريد تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
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عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم اجتماع مع الهيئة القومية للبريد المصري، وممثلي شركة فيزا العالمية، وذلك بحضور كل من عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد، وملاك البابا مدير عام شركة فيزا.

يهدف الاجتماع  إلي التعاون مع القطاع الخاص ممثل في الشركات العالمية مثل شركة فيزا وهيئة البريد المصري لدراسة تقديم  مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية باستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام ذلك في تطوير منظومة المدفوعات داخل المنافذ التموينية التابعة للوزارة ولا سيما المجمعات الاستهلاكية، وايضاً المساهمة في ضبط عملية إدارة ومراقبة المخزون وإتاحة أكثر من نظام للمواطن المصري للتعامل والدفع داخل المجمعات الاستهلاكية باستخدام مختلف ادوات الدفع الالكتروني.

كما يستهدف النظام الجاري دراسته التسهيل على المواطن بوجود ماكينات متخصصة في عمليات الشراء والبيع داخل المجمعات الاستهلاكية وتطبيق ذلك بشكل تجريبيي في ثم دراسة التوسع في التطبيق في باقي المنشآت التموينية مثل منافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.

شركة فيزا مع هيئة البريد المصري وزارة التموين