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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" : نزوح مواطني الجنوب اللبناني بسبب الغارات الإسرائيلية

نزوح عدد كبير من
نزوح عدد كبير من المواطنين بالجنوب اللبناني
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عرض برنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات لنزوح عدد كبير من المواطنين بالجنوب اللبناني بسبب الغارات الإسرائيلية.

وقالت الإعلامية هاجر جلال إن هذه اللقطات للنازحين من الجنوب اللبناني، تظهر تكدس السيارات، حيث تم النزوح بشكل مباشر بعد أن حذرت القوات الإسرائيلية من الغارات والقصف على الجنوب اللبناني.

وأشارت إلى أن اللقطات تظهر الازدحام المروري، وكانت هناك حالة من الارتباك بين المواطنين في لبنان، حيث نزحوا إلى الملاجئ، كما فتحت المدارس لاستقبال النازحين تفاديا للعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، حتى لا يتم سقوط المزيد من الضحايا.

ولفتت الى أن هناك استيعاب لأعداد كبيرة من النازحين في مناطق وبلدات متفرقة، وكان هناك تأمين الأمن الغذائي لهم من خلال الدولة اللبنانية، ودول أخرى. 
 

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